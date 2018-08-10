مساعد الرئيس يخضع للاستجواب ضمن التحقيقات في قضية تزوير الرأي

Photo : KBS News

عاد "سونغ إين بيه" مساعد الرئيس الكوري "مون جيه إين" في وقت متأخر من أمس الأحد بعد خضوعه لاستجواب استغرق أكثر من 13 ساعة ضمن التحقيقات في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت التي تورط فيها المدون "دروكينغ".وفور انتهاء الاستجواب، قال "سونغ" للصحفيين إنه قدم شهادة مفصلة وصادقة، معربا عن أمله في أن يتم الكشف عن الحقائق المتعلقة بفضيحة "دروكينغ" في أسرع وقت ممكن، لكنه رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين حول التهم الرئيسية الموجهة إليه، بما في ذلك دور الوساطة الذي لعبه بين "كيم كيونغ سو" حاكم مقاطعة "كيونغ سانغ" والمدون "دروكينغ" في شهر يونيو من عام 2016.ويُتهم المساعد الرئاسي "سونغ" بأنه تلقى مليوني وون من "دروكينغ" مقابل توصيل "دروكينغ" بالنائب البرلماني آنذاك "كيم كيونغ سو".ويخطط فريق التحقيقات الخاص لاتخاذ قرار هذا اليوم بشأن تقديم طلب للمحكمة بإصدار مذكرة اعتقال بحق المساعد الرئاسي "سونغ".