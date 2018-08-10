تعرض 80 سيارة بي إم دبليو للحريق في كوريا الجنوبية

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تم التأكد من أن 80 سيارة على الأقل من سيارات بي إم دبليو قد تعرضت للحريق في كوريا الجنوبية منذ بداية هذا العام.وطبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" نقلا عن بيانات هيئة إطفاء الحرائق الكورية، فقد تعرضت 80 من سيارات بي إم دبليو للحريق منذ بداية هذا العام وحتى يوم الحادي عشر من أغسطس الجاري، وأن السبب في تعرض 72 سيارة منها لحرائق يرجع إلى وجود خلل فني، وذلك بزيادة 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية قد قدمت تقريرا للبرلمان يوم السابع من أغسطس الجاري قالت فيه إن 34 من سيارات بي إم دبليو قد تعرضت لحرائق منذ بداية هذ العام.وأشار التقرير إلى أنه لم يتم الكشف عن السبب في تعرض نصف عددها لحرائق.