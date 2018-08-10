اتفاق حزبي على إلغاء نظام نفقات الأنشطة الخاصة للبرلمانيين

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اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على إلغاء نظام "نفقات الأنشطة الخاصة" للبرلمانيين التي تبلغ حوالي 6 مليارات وون سنويا.وجاء هذا الاتفاق في اجتماع عقده رئيس البرلمان "مون هي سانغ" لزعماء التكتلات البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم وحزبي كوريا الحرة والمستقبل المعارضين، وسيتم بموجب هذا الاتفاق الكشف عن تفاصيل إلغاء ذلك النظام يوم الخميس القادم.وكان الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي قد عبرا عن رغبتهما في الحفاظ على نظام نفقات الأنشطة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل حاد.ويشار إلى أن ميزانية نفقات الأنشطة الخاصة للبرلمانيين لهذا العام تبلغ 6.2 مليار وون.ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاتفاق على النظام المماثل الذي تنتهجه الوزارات والهيئات الحكومية.