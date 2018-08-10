الممثل الكوري كي جو بونغ يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان لوكارنو السينمائي

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فاز الممثل الكوري "كي جو بونغ" بجائزة أفضل ممثل في الدورة الحادية والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي التي اختتمت فعالياتها يوم السبت الماضي في سويسرا، تقديرا لأدائه المتميز في فيلم "فندق بجوار النهر" من إخراج المخرح "هونغ سانغ سو".وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها ممثل كوري بجائزة أفضل ممثل في مهرجان لوكارنو بعد أن حصل الممثل "تشونغ جيه يونغ" على جائزة أفضل ممثل في عام 2015 عن فيلم "صحيح في هذا الوقت، وخطأ في ذلك الوقت" الذي أخرجه المخرج "هونغ" أيضا.ويعد فيلم "فندق بجوار النهر" هو الفيلم الروائي الطويل الثالث والعشرين للمخرج "هونغ سانغ سو".