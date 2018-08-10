إرسال فريق تشجيع للفرق الموحدة بين الكوريتين في دورة الألعاب الآسيوية

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أعلنت المنظمات المدنية الكورية الجنوبية الخاصة بالتعاون والتبادلات مع كوريا الشمالية أنها سترسل فريقا يتكون من 140 شخصا لتشجيع الفرق الموحدة بين الكوريتين المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في إندونيسيا.جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقدته المنظمات المدنية اليوم الاثنين في سيول، بما في ذلك اللجنة الكورية الجنوبية الخاصة بتنفيذ بيان الخامس عشر من يونيو المشترك، ومنظمة الاتحادات المدنية للتعاون مع كوريا الشمالية، حيث قالت إنها سترسل الدفعة الأولى من فريق التشجيع إلى إندونيسيا خلال الفترة من يوم السابع عشر وحتى يوم العشرين من أغسطس الجاري.وفي أثناء إقامة الفريق في إندونيسيا سيقوم بتشجيع الفريق النسائي الموحد بين الكوريتين في كرة السلة، واللاعبين الكوريين الجنوبيين والشماليين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية.