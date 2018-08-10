توقعات بتعرض 40% من المناطق الإدارية الكورية للانقراض

Photo : YONHAP News

طبقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري لمعلومات التوظيف اليوم الاثنين، من المتوقع أن تتعرض 89 من إجمالي 228 منطقة إدارية كبيرة الحجم على مستوى البلاد، للانقراض نتيجة لانخفاض المواليد الجديدة وزيادة الشيخوخة.وبموجب هذا التقرير، تمت إضافة أربع مناطق إدارية، وهي إقليم "تشول وان" بمقاطعة "كانغ وان"، وإقليم "جونغ كو" بمدينة بوسان، ومدينة "كيونغ جو"، ومدينة "كيم تشون" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، إلى تصنيف المناطق التي قد تتعرض لخطر الانقراض.ومن المتوقع أن يتم إضافة مدينة "سا تشون" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، وإقليم "وان جو" بمقاطعة شمال "تشولا" خلال هذا العام إلى قائمة المناطق المعرضة لخطر الانقراض.وأشار التقرير إلى أن 43.4% من إجمالي عدد المناطق الإدارية صغيرة الحجم أصبحت تتعرض لخطر الانقراض، بعد أن كانت هذه النسبة 35.5% قبل خمس سنوات.ويذكر أنه إذا قل مؤشر خطر الانقراض لمنطقة معينة عن 0.5 نقطة، فإنه يتم تصنيف المنطقة كمنطقة قد تتعرض لخطر الانفراض نتيجة لانخفاض عدد النساء في سن الإنجاب الذي يتراوح بين 20 عاما و39 عاما، وزيادة عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.