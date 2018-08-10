حجم جمجمة الكوريين بدأ يتضخم منذ عام 1945

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تبين أن حجم الجمجمة لدى المواطنين الكوريين قد بدأ يتضخم بوتيرة سريعة منذ استقلال كوريا من الاحتلال الياباني عام 1945.وطبقا لتقرير كشف عنه فريق علمي تابع لكلية الطب في جامعة كوريو الكورية اليوم الاثنين، اتضح أن حجم تجويف الجمجمة للكوريين المولودين في أعوام السبعينيات من القرن الماضي قد زاد بمقدار 90 ملليمترا بالمقارنة مع المولودين في أعوام الثلاثينيات.وأشار التقرير إلى أن الفريق العلمي قد توصل إلى هذه النتائج بعد إجراء تحليلات على صور جماجم 100 كوري من المولودين في أعوام الثلاثينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والتي تم التقاطها بالرنين المغناطيسي.وأرجع الفريق السبب في تضخم حجم تجويف الجمجمة للكوريين إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تمتعت به كوريا الجنوبية بعد استقلالها، حيث تم رصد ظاهرة مماثلة لدى الأوربيين بعد الثورة الصناعية الأولى في منتصف القرن الثامن عشر.وقد تم نشر نتائج هذا البحث في المجلة الأمريكية المتخصصة في الصفات الأنثروبولوجية في عددها الصادر مؤخرا.