واشنطن تؤكد تواصلها الوثيق مع سيول بشأن قضايا كوريا الشمالية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين على أن الولايات المتحدة مستمرة في تواصلها الوثيق مع كوريا الجنوبية بشأن تعاملهما المشترك مع القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.جاء ذلك في أعقاب إعلان الكوريتين عن خطة لعقد القمة الثالثة بينهما خلال شهر سبتمبر القادم.وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية بهذه التصريحات ردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من هذه الخطة، حيث شدد المتحدث على أنه كما ذكر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين"، فإنه لا يمكن أن يحدث تحسن في العلاقات بين الكوريتين إذا لم يحدث تقدم في جهود حل القضية النووية لبيونغ يانغ.وكانت كوريا الجنوبية قد أجرت مباحثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية أمس حيث اتفقتا على عقد قمة ثالثة بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ خلال شهر سبتمبر القادم، ولكن لم يتم الاتفاق على موعد محدد لتلك القمة.