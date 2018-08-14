الكوريتان تبدءان تفتيشا مشتركا على الطرق في كوريا الشمالية

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بدأت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية عمليات فحص وتفتيش مشتركة على الطرق في الجانب الشمالي من خط "كيونغ أوي" الذي يمتد عبر الساحل الغربي من شبه الجزيرة الكورية.وعقد فريق التفتيش المشترك المكون من مسؤولين من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اجتماعا أمس الاثنين في مدينة "كيسونغ" الحدودية الكورية الشمالية، حيث اتفقا على على اجراء الفحص المشترك حتى يوم الاثنين القادم.وقد بدأت عملية الفحص بالفعل في كيسونغ باتجاه بيونغ يانغ.كما اتفق الجانبان على تحديد جداول زمنية للتفتيش المشترك على الطرق في خط "دونغ هيه" على الساحل الشمالي الشرقي، وذلك بعد الانتهاء من عملية التفتيش على الطرق في خط "كيونغ أوي".وتأتي تلك العمليات بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه الكوريتان في شهر يونيو الماضي حول العمل معاً في تحديث الطرق التي تربط بينهما عبر الحدود الغربية والشرقية.