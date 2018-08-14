مؤشر أسعار الواردات في كوريا يصل إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات

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وصل مؤشر أسعار الواردات في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات خلال شهر يوليو الماضي، نتيجة لعدة أسباب، أهمها ضعف قيمة العملة الكورية.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، سجل مؤشر أسعار الواردات 89,91 نقطة في شهر يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 1,7% مقارنة بالشهر الأسبق.ويعتبر هذا الرقم أعلى رقم شهري منذ شهر نوفمبر من عام 2014، عندما بلغ المؤشر 91 نقطة. وقال البنك المركزي إن المؤشر ظل يرتفع لسبعة أشهر متتالية منذ يناير، مشيرا إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 0,7%، فإن ضعف العملة الكورية وون قد ساهم بشكل كبير في هذه الزيادة في أسعار الواردات خلال الشهر الماضي. ويذكر أن العملة الكورية قد قلت بنسبة 2,7% مقابل الدولار الأمريكي، ليصل سعر الصرف إلى متوسط 1122,8 وون للدولار الواحد خلال شهر يوليو.ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر أسعار الصادرات الكورية بناء على سعر العملة المحلية، 87,56 نقطة في يوليو، بزيادة بلغت نسبتها 2,3% على أساس شهري، وهو أيضا أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر من عام 2014.