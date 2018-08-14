كوريا الجنوبية تفوز بأول مباراة لها في دورة الألعاب الآسيوية

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حقق الفريق الكوري الجنوبي لكرة اليد للرجال أول فوز للبلاد ضمن دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018 في إندونيسيا، أمس الاثنين.وفاز الفريق الكوري الجنوبي على نظيره الباكستاني بنتيجة 47 مقابل 16 في أول مباراة تقام في إطار المجموعة الثانية، في ملعب "غور بوبكي" في العاصمة الإندونيسية "جاكرتا".وسوف يواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة اليد نظيره الياباني يوم الجمعة القادم في ثاني مبارياته في نفس المجموعة ضمن الدور التمهيدي.ومن المقرر أن تبدأ دورة الألعاب الآسيوية رسميا يوم الجمعة القادم، لكن المباريات التمهيدية في كرة اليد وكرة القدم قد بدأت بالفعل.