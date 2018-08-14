بومبيو يهنئ كوريا الجنوبية بعيد الاستقلال

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قدم وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" تهنئة إلى كوريا الجنوبية أمس بمناسبة عيد الاستقلال الذي يوافق الغد الأربعاء الخامس عشر من أغسطس.وقال "بومبيو" في بيان أصدره إنه يقدم تهنئته نيابة عن الرئيس "دونالد ترامب" والشعب الأمريكي إلى كوريا الجنوبية بمناسبة عيد الاستقلال.كما قال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة تشيد بالتزام الشعب الكوري الجنوبي بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو ما شكل الأساس لنجاح البلاد.وأضاف أن هذه القيم، إلى جانب العلاقات الوثيقة بين الشعبين، والعلاقة الاقتصادية القوية، والمشاركة العالمية الشاملة، كلها تربط بين البلدين وهما يسيران قدما نحو تعزيز السلام والأمن في منطقة المحيط الهادئ.وأكد "بومبيو" من جديد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتحالفها الوثيق مع كوريا الجنوبية، وأن البلدين يواصلان التنسيق المكثف بشأن نزع السلاح النووي بشكل نهائي والتحقق الكامل من إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.