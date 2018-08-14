تقرير يؤكد استعداد كوريا الشمالية لتنظيم استعراض ضخم

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا إن كوريا الشمالية تستعد حاليا لتنظيم استعراض ضخم بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس نظامها الحاكم، التي ستوافق يوم التاسع من شهر سبتمبر القادم.وأوضح التقرير الذي بثه راديو صوت أمريكا اليوم الثلاثاء أن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها يوم السبت الماضي بواسطة شركة "بلانيت لاب" لتصوير كوكب الأرض، تظهر وجود حشود ضخمة من الناس في تشكيلات مستطيلة، في ساحة "كيم إيل سونغ" في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.وأضاف التقرير أن الصور أظهرت الحشود وهي تحمل زهورا حمراء وصفراء وتقوم بتشكيل تكوينات، مشيرا إلى أن هذه الممارسات مشابهة لما حدث خلال الاستعدادات التي أجرتها كوريا الشمالية قبيل تنظيم الاستعراض المماثل السابق.لكن التقرير قال أيضا إنه لا يمكنه توقع حجم ذلك الاستعراض، رغم أن الحشود غطت حوالي عشرة بالمائة من ساحة "كيم إيل سونغ". ويذكر أن المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية قد رصدت أيضا إشارات على وجود استعدادات لتنظيم استعراض في ساحة تقع إلى الشمال من مطار "ميريم" في بيونغ يانغ، أوائل هذا الشهر.