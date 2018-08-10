توقعات بعقد قمة بين الكوريتين في منتصف سبتمبر

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من المتوقع أن تُعقَد القمة الثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في منتصف شهر سبتمبر.وقد عقدت الكوريتان أمس الاثنين محادثات رفيعة المستوى وأعلنتا اتفاقهما على عقد القمة في بيونغ يانغ في شهر سبتمبر، لكن لم يتم الإعلان عن موعدها الدقيق بعد.وبعد ساعات من ذلك الإعلان، قال المتحدث باسم الرئاسة "كيم أوي كيون" للصحفيين إن عقد القمة في أوائل سبتمبر قد يكون صعبًا بعض الشيء، نظرا للظروف في الواقع.وتستعد كوريا الشمالية حاليا لإقامة احتفالات ضخمة بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس نظامها الحاكم يوم التاسع من سبتمبر. ويرى المراقبون أن الكوريتين لن تعقدا القمة قبل تلك الاحتفالات الرئيسية في كوريا الشمالية.وأفادت الأنباء بأن الجانبين يسعيان إلى عقد القمة في منتصف الشهر، فيما بين يوم الحادي عشر ويوم الرابع عشر، وذلك نظرًا لموعد افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر لها 18 سبتمبر.وقال المتحدث الرئاسي إن جدول الأعمال والتفاصيل الأخرى سيتم الإعلان عنها بعد المحادثات على مستوى العمل بين الجانبين.