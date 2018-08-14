الحكومة الكورية تحظر تشغيل سيارات بي إم دبليو التي لم تخضع للفحص

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دعا وزير النقل الكوري "كيم هيون مي" رؤساء المدن والبلديات والمقاطعات إلى حظر قيادة سيارات بي إم دبليو، التي تم استدعاؤها ولم تخضع لفحوصات السلامة بعد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الأمر بصورة عامة لموديل معين من السيارات.وتنص الفقرة 37 من قانون إدارة السيارات في البلاد على أنه يمكن للحكومة إصدار أوامر حظر لسير السيارات التي تعد قيادتها غير آمنة.ويذكر أنه من بين ما يقرب من 106 آلاف و300 سيارة تم استدعاؤها، ما زال هناك نحو 27 ألفا و200 سيارة لم يتم فحصها حتى الآن.ومن المتوقع أن تخضع نحو 20 ألف سيارة لحظر القيادة.وبدءًا من الغد الأربعاء، ستقوم الوزارة باتخاذ الخطوات الإدارية لفحص السيارات، كما تخطط لتعزيز نظام التعويضات العقابية في البلاد، وفرض عقوبات صارمة على شركات صناعة السيارات التي تخفي عيوب سياراتها، أو تتأخر في إجراء عمليات السحب الفورية.ووفقًا لإدارة الإطفاء الوطنية، فقد تم الإبلاغ عن نحو 80 سيارة بي إم دبليو اشتعلت فيها النيران هذا العام وحده، وفي أكثر من 70 حالة لم يكن الحريق ناجمًا عن حوادث.