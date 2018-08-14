كوريا الجنوبية تبلغ عن شحنات الفحم غير القانونية إلى مجلس الأمن الدولي

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أبلغت حكومة كوريا الجنوبية مجلس الأمن الدولي بنتائج تحقيقاتها في قضية دخول شحنات من الفحم الكوري الشمالي بشكل غير قانوني.وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة إن كوريا الجنوبية قدمت تقريرا أمس الاثنين يوضح بالتفصيل نتائج التحقيقات والتدابير المتخذة ضد المتورطين في قضية دخول شحنات الفحم بشكل غير قانوني، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.وكانت هيئة الجمارك في سيول قد أوضحت يوم الجمعة الماضي أن ثلاث شركات كورية جنوبية استوردت شحنات من الفحم والفحم الحجري الكوري الشمالي بقيمة 6.6 مليار وون عبر روسيا على سبع مرات، في الفترة بين أبريل وأكتوبر من العام الماضي. وقد أحيل المستوردون والمؤسسات الثلاث إلى النيابة دون احتجاز بسبب انتهاكهم الواضح لعقوبات الأمم المتحدة.وردًّا على هذا التقرير، قالت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إنها تقدِّر تعاون حكومة سيول مع المجتمع الدولي والتزامها بتنفيذ العقوبات.وسيتم تعميم التقرير الكوري حول نتائج التحقيقات على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ومن ثم سيقرر مجلس الأمن ما إذا كان سيتخذ إجراءات ضد السفن المستخدمة في الشحن أم لا.