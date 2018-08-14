إحياء ذكرى ضحايا الاسترقاق الجنسي اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

تعقد الحكومة الكورية اليوم مراسم احتفالية بمناسبة ذكرى ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني.وقالت وزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين إن هذا الاحتفال هو الأول من نوعه، وسيُعقد في مقبرة "مان هيانغ" الوطنية في "تشونان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال حوالي 400 شخص، بما فيهم بعض الضحايا وأعضاء من المجموعات المدنية ومسؤولين من الوكالات الحكومية ذات الصلة.ويذكر أنه في 14 أغسطس عام 1991، قدمت "كيم هاك سون" شهادة حول كيفية قيام قوات الاحتلال الياباني بإجبارها على العمل كرقيق جنسي للجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كشفت بذلك للمرة الأولى عن تلك الجرائم رسميا.وفي الوقت الذي بدأت فيه المجموعات المدنية في الاحتفال بذكرى هذا اليوم منذ عام 2013، حدَّدت الحكومة يوم 14 أغسطس كيوم وطني لإحياء ذكرى الضحايا في العام الماضي.