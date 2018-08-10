استمرار ظاهرة الليالي الاستوائية في سيول على مدار 25 يوما

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استمرت ظاهرة الليالي الاستوائية في سيول لليوم الخامس والعشرين على التوالي لتسجل رقما قياسيا جديدا.صرحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية بأن أدنى درجات الحرارة في الليلة الماضية بلغت 28.4 درجة، ما جعل الكوريين يعيشون ليلة استوائية حارة أخرى.تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الليالي الاستوائية عبارة عن عدم انخفاض أدنى درجات الحرارة إلى دون 25 درجة ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة صباحا من اليوم التالي.حدثت هذه الظاهرة لأول مرة في سيول هذا العام يوم 12 يوليو، لتستمر طوال 25 يوما على التوالي.شرحت الهيئة الكورية أن استمرار الظاهرة يعود إلى بقاء الحرارة النهارية على سطح الأرض حتى الليل، وصعوبة تبريد الهواء في الليل بسبب كثرة السحب.بلغ عدد الليالي الاستوائية التي حدثت هذا العام 26 يوما إجماليا.في عام 1994 بلغ هذا العدد 36 يوما في كامل البلاد بينما بلغ العدد 32 يوما في سيول وحدها.