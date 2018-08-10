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نجح الجزء الثاني من الفيلم الكوري "مع الآلهة" في جذب 10 ملايين مشاهد مرة أخرى، بعد أن تجاوز عدد مشاهدي الجزء الأول عتبة 10 ملايين سابقا.طبقا للجنة تنمية السينما الكورية، تجاوز الجزء الثاني للفيلم عتبة 10 ملايين مشاهدة بعد 14 يوما من عرضه.بهذا أصبح هذا الفيلم الثاني والعشرين الذي ينجح في تحدي جذب الملايين العشرة من المشاهدين. ويعد نجاح جزئه الأول في ذلك أيضا، يكون فيلم "مع الآلهة" السباق في تحقيق ذلك في جزئيه.بهذا تحقق هذه السلسلة السنيمائية أرباحا هائلة، بحيث بلغت تكلفة إنتاج الجزئين الأول والثاني حوالي 40 مليار وون ولكن بلغت قيمة مبيعات التذاكر الجزء الأول في البلاد حوالي 100 مليار وون، بينما تجاوزت مبيعات تذاكر الجزء الثاني 80 مليار وون، بإجمالي مبيعات قدرت بنحو 200 مليار وون.بالإضافة إلى ذلك، ينال الفيلمين استجابة طيبة في تايوان وهونغ كونغ وأستراليا، مما قد يدفعه إلى تحقيق رقم قياسي جديد في الأرباح النهائية.