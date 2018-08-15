مون يقترح تشكيل منظمة السكك الحديدية الآسيوية بمشاركة كوريا الشمالية والولايات المتحدة

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اقترح الرئيس "مون جي اين" تشكيل الكوريتين منظمةً للسكك الحديدية في شمال شرق آسيا تتكون من سبع دول تضم الولايات المتحدة ودولا آسيوية أخرى.قدم الرئيس مون هذا الاقتراح اليوم الأربعاء خلال خطاب ألقاه في احتفال بمناسبة تأسيس حكومة كوريا الجنوبية السبعين وتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني قبل 73 عاما.وقال مون إن المنظمة المرتقبة للسكك الحديدية، والتي ستشمل الكوريتين، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، اليابان ومنغوليا، ستشكل تكتلا طاقويا واقتصادية في شمال شرق آسيا، وستمثل بداية نظام أمني متعدد الأطراف في المنطقة.وقدم العرض قائلا إنه سيشكل تحررا حقيقيا للكوريتين لتشكيل مجتمع اقتصادي موحد.كما شدد الرئيس مون على ضرورة استئناف وتوسيع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، قائلا إن الجنوب سيبدأ في ربط طرقه وسككه الحديدية مع طرق كوريا الشمالية وسككها الحديدية قبل نهاية العام، موضحا أن الاتصال سوف يمثل بداية الازدهار المشترك بين الكوريتين.كما تعهد الرئيس بإقامة منطقة اقتصادية خاصة بالقرب من منطقة الحدود في مقاطعتي كيونغ كي وكانغ-وون بعد أن خففت سيول وبيونغ يانغ التوترات العسكرية عبر الحدود.وشدد مون في نفس الوقت على أن التعاون والتبادلات الاقتصادية الكاملة بين الكوريتين لن تكون ممكنة إلا بعد نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.