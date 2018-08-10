الدولية الصين ترحب باتفاق الكوريتين على عقد قمة ثالثة بين مون وكيم

رحبت الصين باتفاق الكوريتين على عقد قمة ثالثة بين مون وكيم الشهر المقبل في بيونغ يانغ.

وقال "لو كانغ"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الاربعاء إن بكين تشيد بجهود سيول وبيونغ يانغ لعقد القمة المزمعة، وتعترف بجهود الجانبين للحفاظ على الحوار والاتصال.

كما أعربت الصين عن دعمها لجهود الكوريتين الرامية إلى تنفيذ إعلان بانمونجوم الذي تم الإعلان عنه بعد القمة الأولى بين الكوريتين في أبريل الماضي.

واضاف المتحدث أن بكين تأمل في أن يعقد الزعيمان قمتهما الثالثة بسلاسة وتنتج نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن كل الجهود ستساعد على تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتسهيل حل القضايا السياسية.



