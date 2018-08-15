معدل البطالة الفعلي في كوريا الجنوبية يصل إلى 11.8٪ في النصف الأول من العام

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بلغ معدل البطالة الفعلي في كوريا الجنوبية رقما قياسيا في النصف الأول من العام، فوفقا لما نشرته هيئة الإحصاء الكورية يوم الأربعاء، فإن معدل البطالة الفعلي الذي يشمل أولئك الذين لا يعملون ولكنهم غير مدرجين رسميا كعاطلين عن العمل، قد وصل إلى 11.8% في الفترة ما بين يناير ويونيو.هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2015 عندما بدأت البلاد في تجميع البيانات ذات الصلة.وانخفض الرقم من 11.6% في النصف الأول من عام 2015 إلى 11.2% في العام الموالي، لكنه ارتفع مرة أخرى إلى 11.4% في النصف الأول من العام الماضي، ووصل إلى قمة جديدة هذا العام.معدل البطالة الرسمي الذي تقوم الحكومة بحسابه يشمل فقط أولئك لا يملكون وظائف والذين يبحثون بنشاط عن عمل. الأشخاص الذين يعملون لمدة ساعة واحدة في الأسبوع أو الذين تخلوا عن البحث عن وظائف مستثنون من البيانات الرسمية.