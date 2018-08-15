مجلس ولاية كاليفورنيا يعتمد قرارًا بتخصيص يوم للاحتفاء بآهن تشانغ هو

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تبنى مجلس ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة قرارًا لتحديد يومٍ للاحتفاء بالناشط الكوري "آهن تشانغ هو".ذكر المجلس أنه عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء بهذا الشأن، ليتم تمرير القرار بالإجماع بعد أن قدمه عضو الجمعية الكورية الأمريكية "ستيفن سوخو تشوي" وأعضاء آخرين.وقال المجلس إن القرار يدعو إلى إعلان التاسع من نوفمبر يوم "دوسان آهن تشانغ هو" بدءا من هذا العام، احتفاء بيوم مولد هذا الناشط الكوري عام 1878.ويقول القرار إن آهن يعتبر أحد أهم نشطاء الاستقلال الكوريين في الداخل والخارج، مشيرا إلى أنه انتقل إلى كاليفورنيا عام 1902 وساعد ونظم المهاجرين الكوريين الأوائل الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة للعمل في مزارع قصب السكر في هاواي.