وفد كوريا الجنوبية يغادر إلى اندونيسيا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

Photo : YONHAP News

غادر وفد من كوريا الجنوبية يضم 175 رياضيا ومسؤولا إلى جاكرتا للمشاركة في دورة الالعاب الاسيوية لعام 2018 التي ستُفتتح في العاصمة الاندونيسية يوم الجمعة.تهدف كوريا الجنوبية إلى الفوز بأكثر من 65 ميدالية ذهبية لتحتل المركز الثاني في ترتيب الميداليات لست مرات متتالية، حيث سيشارك أكثر من ألف رياضي كوري في 39 رياضة خلال هذه الدورة.كما شكلت كوريا الجنوبية والشمالية فرقا موحدة في التجديف وكرة السلة النسائية في دورة الألعاب الآسيوية هذا العام.وسيواجه فريق كرة السلة الموحد اندونيسيا، الدولة المضيفة، في مباراته الأولى مساء الأربعاء.ستقام دورة الألعاب الآسيوية 2018 في جاكرتا وباليمبانغ حتى سبتمبر القادم، حيث تتنافس 45 دولة آسيوية في حوالي 40 رياضة.