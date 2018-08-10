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جات نتيجة إحصائية جديدة اتؤكد تراجع نسبة تأييد الرئيس "مون جيه اين" والحزب الديمقراطي الحاكم إلى أدنى مستوى منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو من العام الماضي.طبقا للإحصائية التي أجرتها شركة " ريال متر" على ألف و500 بالغ من الرجال والنساء في مختلف أرجاء البلاد، بلغت نسبة تأييد الرئيس مون 55.6 %، لتسجل النسبة الأدنى حتى الآن. وبلغت نسبة تراجع التأييد 2.5 نقطة مئوية بالمقارنة مع إحصائية الأسبوع الماضي والتي بلغت النسبة فيها 58%.كما بلغت نسبة التقييم السلبي لممارسة الرئيس مهامه في مايتعلق بالشؤون الوطنية 39 %.قالت ريال متر إن تصاعد الأخبار حول تراجع نسبة التأييد والجدل حول تعديل نظام المعاشات الوطنية قد أثرا إلى حد ما على نسبة التأييد. وأضافت أن القرار بتبرئة المحافظ السابق لمقاطعة جنوب تشونغ تشونغ " آن هي جونغ" أسهم كثيرا في ارتفاع عدم الثقة بالحكومة والحزب الحاكم أيضا.أما نسبة تاييد الحزب الديمقراطي الحاكم فقد انخفضت انخفاضا كبيرا بنسبة 3.6 نقطة مئوية بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، لتبلغ 37 %. وهو ما يمثل أدنى مستوى تأييد للحزب منذ حوالي عام و7 أشهر، أين انخفضت نسبة التأييد دون مستوى 30% لأول مرة.أما نسبة التأييد لحزب كوريا الحرة المعارض فبلغت 20.1 %، وحزب العدالة 13.3 %، وحزب الإصلاح المستقبلي 7.7 %، وحزب الديقمراطية والسلام 2.7 %.