زراعة أكثر لمحاصيل المناطق شبه الاستوائية في البلاد

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في ظل استمرار موجة الحر القياسية التي تمر بالبلاد، زادت المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الخاصة بالمناطق شبه الاستوائية التي كانت تُزرع عادة في جنوب شرق آسيا بما يشمل مختلف أنواع الفواكه شبه الاستوائية كالمنغا والموز المزروعة ليس فقط في جزيرة "جيه جو" أقصى جنوب البلاد، بل أيضا في المناطق الداخلية الوسطى.صرحت هيئة تنمية القرى الزراعية بأن إجمالي مساحة زراعة الخضر والفواكه شبه الاستوائية بلغت 362 هكتارا فقط في عام 2015 ولكنها ارتفعت في العام الماضي لتبلغ 428 هكتارا.في حال استمرت الأمور على هذا الوجه، من المتوقع أن تبلغ المساحة ألف هكتار في عام 2020، على أن يمثل إجمالي المساحة المخصص لهذا النوع من المحاصيل أكثر من 60 % من إجمالي المساحة المزروعة في عام 2080.أما عدد منازل مزارعي المحاصيل شبه الاستوائية في مقاطعة كيونغ كي فقد بلغ 50 منزلا على مساحة 62 ألف متر مربع فقط في عام 2010، ولكنه ارتفع ليبلغ 150 منزلا على مساحة 190 ألف متر مربع في العام الماضي، مما يشير إلى ارتفاع بأكثر من 3 آضعاف خلال 7 سنوات.تتميز المحاصيل الزراعية شبه الاستوائية المحلية بارتفاع طزاجتها ولذة المذاق.