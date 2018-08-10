فرقة بي تي أس تسجل رقما قياسيا جديدا في الولايات المتحدة

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حققت الفرقة الغنائية الكورية " بي تي إس" رقما قياسيا جديدا لم يسبق له مثيل في الولايات المتحدة.صرحت شركة "بيل بورد" الأمريكية المتخصصة في الموسيقى بأن الفرقة احتلت المركز الأول لأطول فترة في تاريخ ترتيبها للأغاني الخمسين الأكثر شعبية.تجدر الإشارة إلى أن الترتيب يشمل أكثر المطربين شعبية عبر معظم شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية في العالم.في الماضي كان نجم البوب الكندي "جاستين بيبر" حاملا لهذا الرقم القياسي باحتفاظه بالمركز الأول لـ56 أسبوعا على التوالي.وذكرت "بيل بورد" أن فرقة " بي تي إس" ظلت تحتل المركز الأول منذ التاسع والعشرين من شهر يوليو 2017 وحتى هذا الأسبوع أي لمدة 57 أسبوعا، لتسجل رقما قياسيا جديدا.من ناحية أخرى، صرح الاتحاد الأمريكي لصناعة الأسطوانات في نفس اليوم بأن الأغنية " الحب المزور" للفرقة قد فازت بشهادة الأسطوانة الرقمية الذهبية التي يقدمها الاتحاد.تشير شهادة الأسطوانة الرقمية الذهبية إلى بيع أكثر من 500 ألف أسطوانة في الولايات المتحدة. بهذا أصبحت بي تي إس الفرقة الغنائية الكورية الوحيدة التي تحتفظ ب3 أسطوانات رقمية ذهبية.