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طلب الرئيس "مون جيه إين" من البرلمان المصادقة على بيان "بانمونجوم" قبل انعقاد قمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ الشهر القادم.جاء ذلك في لقاء أجراه الرئيس مون مع زعماء الكتل البرلمانية للمعسكرين الحاكم والمعارض حول مأدبة غداء اليوم في مقر الرئاسة. وقال مون إنه يرغب في أن يقوم بعض ممثلي البرلمان بزيارة إلى بيونغ يانغ في أثناء مؤتمر القمة القادم بين الكوريتين حتى يضعوا أساسا للمحادثات البرلمانية بين الكوريتين.وفيما يتعلق بمسألة تعديل نظام الانتخابات، أكد مون على أنه يؤيد شخصيا تأييد قويا تعديل نظام الانتخابات حتى يضمن الخصائص النسبية والتمثيلية معا.إضافة إلى ذلك اقترح الرئيس تكوين جهة دائمة للتشاور بخصوص الشؤون السياسية بين المعسكرين الحاكم والمعارض من أجل ممارسة السياسات التعاونية بين الحكومة والمعسكرين الحاكم والمعارض.وقدر بإيجاب توصل المعسكرين الحاكم والمعارض إلى اتفاق بشأن معالجة قوانين متعلقة باقتصاد معيشة الشعب وإصلاح القيود في أثناء دورة أغسطس البرلمانية غير العادية، وطلب الإسراع في معالجة القوانين المتعلقة باقتصاد معيشة الشعب.كما أشار إلى ضرورة تعديل قانون الكوارث والأمن ليدرج الحر الشديد ضمن قائمة الكوارث الطبيعية أو إيجاد السبل لتحسين نظام الرسوم الكهربائية المتراكمة.تجدر الإشارة إلى أن لقائه مع زعماء الكتل البرلمانية في المعسكرين الحاكم والمعارض جاء لأول مرة منذ عام و3 أشهر، وهذا بعد اللقاء الذي جرى في شهر مايو من العام الماضي.حضر لقاء اليوم "هونغ يونغ بيو" عن الحزب الديمقراطي الحاكم، و"كيم سونغ تيه" عن حزب كوريا الحرة، و"كيم كوان يونغ" عن حزب الإصلاح المستقبلي، و"جانغ بيونغ وان" عن حزب الديمقراطية والسلام و"يون سو ها" نائبة زعيم الكتلة البرلمانية لحزب العدالة. واستمر اللقاء من الساعة الثانية عشر وحتى الثانية والدقيقة الثانية عشرة بعد ظهر اليوم.