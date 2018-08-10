إلغاء نظام مصروفات الأنشطة البرلمانية الخاصة

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صرح الأمين العام للبرلمان الكوري "يو غين تيه" اليوم بأن البرلمان سيلغي جميع مصروفات الأنشطة الخاصة باستثناء أدنى حد خاص لتحقيق المصالح الوطنية في مجالات الدبلوماسية والأمن والتجارة بدءا من اليوم.جاء ذلك في مؤتمر صحفي أجراه في مقر البرلمان حيث قال إن مصروفات الأنشطة الخاصة لعام 2018 سيتم صرف أدنى حد مناسب لأغراضها الأصلية بينما سيتم إعادة الباقي إلى الميزانيات الوطنية. وأضاف أن ميزانية عام 2019 سيتم تخصيصها اعتمادا على هذا التعديل.تجدر الإشارة إلى أن البرلمان قد قرر التوقف عن إنفاق كل المصروفات غير المناسبة لأغراضها الأصلية أو غير المتماشية مع مشاعر الشعب، بما في ذلك تكاليف دعم إدارة اللجان الدائمة والجماعات التفاوضية البرلمانية وتكاليف رحلات النواب للقيام بأنشطة خارج البلاد وتكاليف الأطعمة غير واضحة الأغراض والتي كانت تنفق بطريقة عرفية.كما قرر البرلمان الكشف عن جميع المعلومات بشأن إنفاق مصروفات الأنشطة الخاصة.وقال الأمين العام "يو" إن البرلمان سيعمل باستمرار على توفير جميع الميزانيات البرلمانية إلى جانب مصروفات الأنشطة الخاصة، للمراجعة والاطلاع.