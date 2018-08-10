الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الشركات الصينية والروسية لمخالفتها العقوبات الأممية

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فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات على الشركات الصينية والروسية لدورها المزعوم في تسهيل التجارة غير المشروعة مع كوريا الشمالية وانتهاك العقوبات الدولية.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أنها فرضت عقوبات على شركة داليان صن مون الصينية، وشركة SINMS التابعة لها الواقع مقرها في سنغافورة، وهذا لمساعدتها في بيع شحنات من الكحول والتبغ ومنتجات السجائر إلى كوريا الشمالية باستخدام وثائق شحن مزورة.كما عاقبت الوزارة أيضًا وكالة خدمات الموانئ الروسية والمدير العام للوكالة "فاسيلي أليكساندروفيتش كولتشانوف"، وهو مواطن روسي.وقالت الوزارة إن الشركة الروسية قدمت خدمات الموانئ 6 مرات على الأقل، لسفن ترفع علم كوريا الشمالية، والتي سبق أن فُرضت عليها عقوبات.وتتضمن العقوبات تجميد أصول الشركات في الولايات المتحدة وحظر التعامل معهم على المواطنين الأمريكيين.وقال وزير الخزانة "ستيفن منوشن" إن وزارته ستواصل تنفيذ العقوبات الحالية على كوريا الشمالية، وستتخذ إجراءات لمنع الشركات والموانئ والسفن من تسهيل الشحنات غير المشروعة إلى الشمال، ومعاقبة من ينتهك ذلك.