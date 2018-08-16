فريق التحقيق المستقل يسعى إلى احتجاز الحاكم كيم في قضية تزوير الرأي

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طلب فريق التحقيق المستقل، الذي يحقق في قضية تزوير الآراء المتورطِ فيها المدون "دروكنغ"، بإصدار مذكرة توقيف بحق "كيم كيون سون"، حاكم مقاطعة كيونغ سانغ الجنوبية.وهناك شكوك بأن النائب الديمقراطي السابق تواصل مع "دروكنغ"، الذي قاد عمليات التلاعب في التعليقات على الأخبار على الانترنت لصالح الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي.ويعتقد فريق التحقيق أن الحاكم زار مكتب المدون في باجو في نوفمبر 2016، وأعطى موافقة ضمنية على استخدام برنامج كمبيوتر مصمم لزيادة عدد الإعجابات على التعليقات، بعد اطلاعه على كيفية استخدامه.وقد نفى كيم بشكل قاطع جميع المزاعم المثارة ضده خلال جولتين من الاستجواب الأسبوع الماضي.