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الكوريتان

الخط الساخن العسكري الشرقي بين الكوريتين جاهز للتشغيل مجددا

Write: 2018-08-16 16:44:17

الخط الساخن العسكري الشرقي بين الكوريتين جاهز للتشغيل مجددا

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن خط الاتصالات العسكرية بين الكوريتين، في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، قد تم ترميمه بالكامل أمس الأربعاء.
وكانت عملية الترميم الكاملة لاتصالات الفاكس والهاتف جزءًا من اتفاق تم التوصل إليه في المحادثات العسكرية المشتركة بين الكوريتين، في يونيو الماضي.
وفي يوليو، قام الجانبان أيضًا بتصليح خط الاتصالات العسكرية في الجزء الغربي.
وقد انقطع الخط الشرقي بسبب حريق هائل وقع في نوفمبر 2010.
وقالت الوزارة إن خطوط الاتصال العسكرية تساعد في جهود الكوريتين لتخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة.
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