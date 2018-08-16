كوريا الجنوبية تتراجع إلى المركز 12 عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي

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تراجعت كوريا الجنوبية بمرتبة واحدة لتحل في المركز الثاني عشر في العام الماضي ضمن التصنيف العالمي للدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي، في حين تقدمت أكثر من 10 مراتب من حيث الدخل القومي الإجمالي.ووفقًا لبيانات البنك الدولي اليوم الخميس، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية 1.53 تريليون دولار العام الماضي.وقد واصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تذبذبه على مر السنين، حيث حلت كوريا في المركز العاشر عام 2005، قبل التراجع إلى المركز 15 في عام 2008، ثم ارتفعت إلى المركز 11 في عامي 2015 و2016، قبل أن تحتل المركز 12 في العام الماضي.وقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الناتج المحلي الإجمالي، تلتها الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا والهند وفرنسا.ومن حيث الدخل القومي الإجمالي، تقدمت كوريا الجنوبية 14 مرتبة لتحل في المركز 31 العام الماضي، حيث وصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى 28,380 دولار.وقد احتلت البلاد المركز 31 من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية، وهو ما يأخذ في الاعتبار فروق الأسعار بين البلدان، ويُعتقد أنه يعكس بشكل أفضل مستويات معيشة الناس.