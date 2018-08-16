[دورة الألعاب الآسيوية]: فوز سهل لفريق كرة السلة الكوري الموحد للسيدات

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فاز فريق كرة السلة النسائي الكوري، على مضيفه الإندونيسي، بنتيجة 108 - 40، في أول مباراة تمهيدية له ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018 أمس الأربعاء.وقد سيطر الفريق، الذي يضم ثلاثة لاعبات كوريات شماليات ولاعبتين كوريتين جنوبيتين، على مباراة المجموعة الأولى في جاكرتا، ليحقق الفوز الأول لفريق كرة سلة كوري مشترك في حدث رياضي دولي كبير.وكانت لاعبة الشمال "رو سوك يونغ" أفضل لاعبة في الفريق، حيث سجلت 22 نقطة.وعلى الرغم من أن دورة الألعاب الآسيوية لن تبدأ رسميًّا حتى يوم السبت، إلا أن مسابقات كرة السلة والقدم واليد قد بدأت بالفعل بسبب جداول مبارياتها الطويلة.وتعد كرة السلة واحدة من 3 رياضات شكلت فيها الكوريتان فرقا مشتركة.وتعتبر كوريا الجنوبية بطل دورة الألعاب الآسيوية المدافع عن اللقب في كرة السلة للسيدات.