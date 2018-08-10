بيونغ يانغ تقول إن تحسين العلاقات بين الكوريتين لا يتفق مع العقوبات

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كررت بيونغ يانغ دعوتها لسيول بعدم اتباع العقوبات الأجنبية على كوريا الشمالية، مشددة على أن تحسين العلاقات بين الكوريتين لا يتفق مع فرض العقوبات.وقد نشرت صحيفة رودونغ شينمون، الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في الشمال، تلك التصريحات بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس "مون جي اين" في خطابه بمناسبة يوم التحرير على الحاجة إلى إقامة السلام ومجتمع اقتصادي في شبه الجزيرة الكورية.وقالت الصحيفة إنه إذا تعاونت سيول مع الضغوط الخارجية، فإن العلاقات بين الكوريتين لا يمكنها أن تمضي قدما لأجل مصلحة الشعب الكوري.وأضافت أنه في الوقت الذي تطالب فيه الولايات المتحدة بتطبيق شامل للعقوبات على الشمال، فإنها تمارس ضغطًا على الحكومة الكورية الجنوبية والشركات، وحتى المجموعات المدنية.ثم قالت الصحيفة إن مسألة تحسين العلاقات بين الكوريتين ليست مسألة يمكن حلها بموافقة شخص ما، ولكن يجب حلها بشكل مستقل من خلال وحدة الشعب الكوري.