المواطن الكوري الجنوبي المخطوف في ليبيا في صحة جيدة

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قال المبعوث الكوري الخاص، الذي سافر إلى ليبيا في محاولة لتأمين إطلاق سراح المواطن الكوري الجنوبي، المحتجز كرهينة في ليبيا، إنه يبدو حيًّا وفي صحة جيدة.وفي لقاء مع الصحفيين لدى عودته إلى سيول أمس الخميس، كشف السفير الكوري الجنوبي السابق لدى كازاخستان، بيك جو هيون، عن تفاصيل ما أطلعته عليه الحكومة الليبية، مضيفًا أن طرابلس مدركة لتحركات الخاطفين.وقال إنَّ الخاطفين لا يبدو أنهم جزء من جماعة إرهابية، مضيفًا أنهم لم يطلبوا بعد طلبًا محدَّدًا مقابل عودته سالمًا.وأضاف أن الحكومة الليبية تؤكد أنها تعمل بلا كلل من أجل إطلاق سراح المواطن الكوري الجنوبي، وأنها تأمل في التوصل إلى حل مبكر. وقال المبعوث الخاص إن حكومة كوريا الجنوبية تراقب الوضع من خلال قنوات أخرى مختلفة.كان المواطن الكوري الجنوبي، وثلاثة فلبينيين يعملون في مشروع للمياه في ليبيا، عندما اختطفتهم ميليشيا مجهولة الهوية، في السادس من يوليو.