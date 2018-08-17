الحكومة تساعد في تعزيز البنية التحتية المرتبطة بالنمو

قال النائب الثاني لوزير المالية والاستراتيجية في كوريا الجنوبية إن الحكومة ستقدم الموارد البشرية والمادية اللازمة للمنظمات العامة، لمساعدتها على بناء البنية التحتية للنمو الإبداعي.ووفقًا للوزارة، أدلى كيم يونغ جين بهذا التصريح أمس الخميس، خلال زيارة إلى مدينة كيه سيتي الواقعة في هواسونغ في مقاطعة كيونغي. ومن المتوقع أن يكتمل بناء المدينة في نوفمبر المقبل، وسوف يتم استخدام قسم الطرق السريعة فيها لتجربة السيارات ذاتية القيادة.وقال كيم إنه من أجل تعزيز الصناعات الابتكارية المتعلقة بالقيادة الذاتية للسيارات، يجب أن يكون هناك منصة للاختبارات، تمكن الجميع من تجربة التقنيات الجديدة.ثم أكد نائب الوزير على الحاجة إلى التعاون من المنظمات العامة، لتحقيق النمو الإبداعي في البلاد.