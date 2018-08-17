المدير الفني السابق للبرتغال لتدريب المنتخب الكوري الجنوبي

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وقع الاختيار على مدرب المنتخب الوطني البرتغالي السابق باولو بينتو، ليكون المدرب الجديد للفريق الوطني لكوريا الجنوبية.وقال مسؤول في اتحاد كرة القدم الكوري اليوم الخميس إنه تم اختيار اللاعب البالغ من العمر 49 عامًا لتولي مهمة تدريب الفريق، بدلًا من شين تيه يونغ. وأضاف أن كبير المستقدمين في الاتحاد كيم بان كون، سيجعل الاختيار رسميًا قريبًا.وقد أجرى كيم المفاوضات مع بينتو، بالإضافة إلى المدير الفني السابق لنادي أتليتكو مدريد سانشيز فلوريس.وإذا تأكد الاختيار، فمن المرجح أن يقود بينتو الفريق الكوري أمام كوستاريكا في مباراة ودية في السابع من سبتمبر.ولم يتم الإعلان بعد عن شروط عقد بينتو، ولكن من المعروف أنه سيكون عقدًا لمدة 4 سنوات، وهو الأعلى أجرًا في تاريخ كوريا الجنوبية.لعب بينتو قبل الاعتزال 35 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي، وتولى تدريب المنتخب البرتغالي بين عامي 2010 و2014، وقاد الفريق إلى الدور نصف النهائي في بطولة أوروبا 2012.