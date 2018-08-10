خطط للبحث عن رفات المقاتل من أجل الاستقلال آن جونغ كون

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية للبحث عن رفات "آن جونغ كون"، المقاتل من أجل الاستقلال الكوري، من خلال التعاون مع كل من كوريا الشمالية والصين.وكان الرئيس الكوري "مون جيه اين" قد عبر يوم الثلاثاء الماضي عن عزمه اطلاق عمليات البحث عن رفات المقاتل "آن" ضمن مشروع مشترك بين الكوريتين.وطبقا لما ذكرته وزارة الوطنيين وشؤون المحاربين القدامى اليوم الجمعة، ستعقد الحكومة اجتماعا لفريق البحث قريبا بمشاركة الوزارات ذات الصلة للنظر في القضايا المتعلقة بالخطة التفصيلية للعملية.وتبين أن الوزارة ستطلب من وزارة التوحيد الوطني ضم هذه القضية إلى جدول أعمال مباحثات ستعقد بين الكوريتين، لتكون عملية العثور على رفات "آن" مشروعا مشتركة بينهما.كما تنوي الحكومة مشاركة المعلومات التي تم جمعها بالتعاون مع كوريا الشمالية والصين واليابان في هذا الشأن بين الوزارات المعنية استعدادا لانطلاق عمليات البحث بشكل فعلي عن الرفات التي يعتقد بتواجدها في الصين.