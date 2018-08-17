انطلاق دورة الألعاب الآسيوية بجاكارتا يوم غد

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من المقرر أن تنطلق الدورة الثامنة عشرة للألعاب الآسيوية في جاكارتا بأندونيسيا يوم غد السبت بمشاركة 45 دولة، وهذا إلى غاية الثاني من سبتمبر القادم.وتتنافس الدول المشاركة لنيل 465 ميدالية ذهبية في 40 رياضة.وتشارك كوريا الجنوبية في 39 رياضة حيث تهدف إلى الظفر بالمركز الثاني من بين الدول المشاركة بالحصول على أكثر من 65 ميدالية ذهبية.وفي حفل الافتتاح سيدخل رياضيو الكوريتين ضمن وفد مشترك تحت علم شبه الجزيرة الكورية إلى المدرج الرياضي الآسيوي.وسبق للكوريتين أن شاركتا بوفد مشترك في افتتاح دورات أولمبية سابقة، وذلك في الدورتين الصيفيتين في سيدني عام 2000 وأثينا عام 2004، والدورتين الشتويتين في تورينو عام 2006 وبيونغ تشانغ في شهر فبراير من هذا العام.وستشارك الكوريتان في منافسات كرة السلة للسيدات والتجديف والزوارق ضمن فريق موحد.