تسجيل 5 آلاف وظيفة جديدة فقط في شهر يوليو

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد الموظفين 27 مليونا و83 ألف شخص في شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 5 آلاف موظف فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعد أدنى مستوى زيادة منذ شهر يناير من عام 2010 .وأشار التقرير إلى أن المتوسط الشهري لزيادة عدد الوظائف يبلغ 122 ألف وظيفة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ، بعد أن كان المتوسط الشهري 316 ألف وظيفة في العام الماضي.وقال التقرير إن عدد الوظائف الجديدة قد شهد زيادة في مجالات الخدمات الطبية وخدمات الرفاهية الاجتماعية، في الوقت الذي شهد فيه انخفاضا كبيرا في مجالات الإنتاج وإدارة مرافق الأعمال والخدمات التعليمية.كما أشار التقرير إلى أن عدد الموظفين الذي تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما شهد انخفاضا بمقدار 147 ألف شخص في شهر يوليو الماضي، مسجلا بذلك أكبر انخفاض منذ شهر أغسطس من العام 1998 الذي عرفت فيه البلاد أزمة مالية.