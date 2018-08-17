إزالة حواجز الأسلاك الشائكة العسكرية غير الضرورية بشكل كامل بحلول عام 2020

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها ستقوم بإزالة حواجز الأسلاك الشائكة العسكرية غير الضرورية المنصوبة على سواحل البحر وضفاف النهر بشكل كامل بحلول عام 2020 ضمن عمليات إصلاح الدفاع.وأضافت الوزارة أنه سيتم إزالة 170 كيلومترا من إجمالي 300 كيلومتر من حواجز الأسلاك الشائكة، مشيرة إلى أنها تجري مباحثات بهذا الشأن مع الحكومات الإقليمية، على أن يتم تركيب أجهزة خاصة بالمراقبة لتحل محل 80% من الحواجز الشائكة المزالة.وقررت الوزارة إجراء مراجعة لمناطق الحماية العسكرية الموجودة داخل خط السيطرة المدنية ليتم تخفيف القيود المفروضة عليها أو إلغائها.وتخطط الوزارة للإعتماد على شركات مدنية في عمليات إزالة الأعشاب الضارة والتنظيف التي كان أفراد الجنود مكلفين بتنفيذها من قبل، وهذا حتى يتمكنوا من التركيز على مهامهم الأصلية وهي الدفاع عن الوطن.