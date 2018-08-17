رفع علمي الكوريتين في القرية الرياضية في جاكارتا

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أقيمت أمس الخميس مراسم رفع العلم الكوري الجنوبي في القرية الرياضية بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.وشارك في هذه المراسم 23 من المسؤولين الرياضيين واللاعبين، بمن فيهم رئيس اتحاد الرياضة الكوري "لي كي هونغ" ورئيس الفريق الكوري "كيم سونغ جو" و10 من لاعبي ولاعبات المبارزة.كما أقيمت مراسم مماثلة لرفع العلم الكوري الشمالي صباح نفس اليوم بمشاركة 21 من المسؤولين الرياضيين واللاعبين.وكان المشاركون في هاتين المناسبتين قد ارتدوا أزياءً من نفس التصميم، كان قد تم الاتفاق عليه مسبقا.وسيدخل رياضيو الكوريتين ضمن وفد مشترك تحت علم شبه الجزيرة الكورية إلى الملعب الرياضي الآسيوي الذي سيحتضن حفل الافتتاح غدا السبت.