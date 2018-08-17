كوريا وقطر تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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عقد اليوم الجمعة في سيول اجتماع بين وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".وقالت الوزيرة "كانغ" إن كوريا وقطر قد أقامتا علاقات ثنائية منذ فترة طويلة، معربة عن أملها في تطوير هذه العلاقات بمناسبة زيارة الوزير القطري لكوريا الجنوبية.ومن جانبه، قال الوزير القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" إن البلدين أقاما علاقات بناءة لأجل مصالحهما المشتركة خلال العقود الماضية، معربا عن أمله في توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاع الطاقة وبقية المجالات المختلفة.وهنأ الشيخ "آل ثاني" كوريا الجنوبية التي احتلفت بيوم استقلالها الموافق لـ 15 أغسطس، كما هنأها على إحراز تقدم في العلاقات بين الكوريتين مؤكدا أن هذا التقدم سيسهم في تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وتبادل الوزيران الكوري والقطري خلال لقائهما الآراء حول سبل تنمية علاقات التعاون المشترك بين البلدين والأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.