الحكم بحبس 3 ضباط مخابرات بتهمة تزوير الآراء تحت حكومة لي

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حُكِم على ثلاثة مسؤولين في جهاز الاستخبارات الوطني بأحكام بالسجن، بسبب تورطهم في مخططات التلاعب في الرأي العام، التابعة لوكالة التجسس، تحت إدارة ليس ميونغ باك السابقة.وحكمت محكمة سيول المركزية أمس الجمعة على مدير فريق الاستخبارات، ذكرت لقب عائلته فقط وهو تشيه، بالحبس لمدة 18 شهرًا، بتهمة التدخل السياسي وانتهاك قانون الانتخابات.وحكمت على مدير آخر واسمه سيونغ، ومسؤول آخر أقل رتبة واسمه بارك، بالسجن لمدة سنة واحدة.وقد اعتُقِل الثلاثة في الحال بعد صدور الأحكام ضدهم.وقد وُجِّهت إليهم تهمة الانصياع إلى أوامر رؤسائهم، بما في ذلك مدير وكالة الاستخبارات السابق وون سي هون، وإدارة فريق من العملاء الخارجيين لكتابة تعليقات على شبكة الإنترنت لتوجيه الرأي العام لصالح إدارة لي.كما حُكِم على سبعة من العملاء الخارجيين بالسجن مع وقف التنفيذ.