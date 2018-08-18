عقد لقاءات لم الشمل لمدة 11 ساعة لكل مشارك

Photo : YONHAP News

من المرجح أن يُسمَح للمشاركين في اللقاءات المقبلة للم الشمل بين الكوريتين 11 ساعة، لمقابلة ذويهم، خلال الحدث الخاص الذي يستمر 3 أيام.وقال مسؤول بوزارة التوحيد في سيول للصحفيين أمس الجمعة إن الفريق التحضيري لكوريا الجنوبية قد ضبط تفاصيل اللقاءات مع الجانب الكوري الشمالي، منذ يوم الأربعاء.ووفقًا للمسؤول، فما زال التأكيد النهائي لم يصدر بعد، ولكن من المرجح أن يُسمَح لكل مشارك بمقابلة أسرته لمدة 11 ساعة، موزعة على 6 جلسات على مدار 3 أيام.وسوف تُعقد الجولة الأولى من اللقاءات في جبل كوم كانغ بين يومي الاثنين والأربعاء، حيث سيجتمع 89 كوريًّا جنوبيًّا مع عائلاتهم في الشمال. وسوف تشهد الجولة الثانية لقاءات بين 83 كوريا شماليًّا وعائلاتهم الكورية الجنوبية بين يومي الجمعة والأحد.وقالت الوزارة إنها تعتزم مناقشة الشمال في إمكانية زيادة عدد المشاركين في اللقاء القادم، نظرًا لأن العديد من الأشخاص لم يتمكنوا من المشاركة هذه المرة.وقد اضطر 9 كوريين جنوبيين إلى التخلي عن فرصة لم الشمل لأسباب طبية أو غيرها.