السياسية نائب برلماني يطالب بإلغاء صناديق الأنشطة الخاصة

طالب نائب معارض الحكومة والرئاسة بمتابعة خطى البرلمان، والتخلي عن صناديق الأنشطة الخاصة.

وقدَّم النائب آن سانغ سو، عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، والذي يرأس اللجنة الخاصة بالميزانية والحسابات في البرلمان، هذا الطلب في مؤتمر صحفي أمس الجمعة.

وقال إن الأموال المخصصة للأنشطة الخاصة لعدد 21 وزارة حكومية هذا العام تبلغ 791.7 مليار وون. وقال إنه يجب تسليم هذه الأموال ما لم تكن هناك أسباب حتمية، قائلًا إن هذا جزء من واجب الحكومة تجاه الشعب.

كما دعا إلى تخفيض أموال الأنشطة الخاصة في ميزانية العام المقبل، قائلًا إن البرلمان سيراجع خطة الإنفاق الحكومية بشكل دقيق، بحيث لا يتم تخصيص هذه الأموال إلا في الحالات المتعلقة بالاستخبارات والتحقيقات الجنائية والأمن القومي.

وفي بداية هذا الأسبوع، أعلن البرلمان عن إلغاء جميع صناديق الأنشطة الخاصة، باستثناء المتعلقة بالمصالح الوطنية الأساسية.

