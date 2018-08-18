الكوريتان تتفقان على التفاصيل النهائية بشأن مكتب الاتصال

Photo : YONHAP News

اتفقت الكوريتان على تنظيم وتشغيل مكتب اتصال مشترك بينهما سيفتتح في مجمع كيسونغ الصناعي في كوريا الشمالية في غضون الأسبوع المقبل.وقال مسؤول بالحكومة الكورية الجنوبية يوم الجمعة إنه تم الاتفاق على التفاصيل بشأن تشكيل وتشغيل مكتب الاتصالات، وإنه لم يبق سوى تنفيذ الإجراءات الإدارية، مثل التوقيع الرسمي على الاتفاق.وبالنظر إلى العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، فإن حكومة سيئول ستنقل الكهرباء عبر الحدود لتزويد مكتب الاتصال بالطاقة الضرورية لتشغيله. وقد بدء التوريد التجريبي للطاقة الكهربائية يوم الثلاثاء الماضي.وفي غضون ذلك، تنظر كوريا الجنوبية في إمكانية فتح المكتب المشترك حتى وإن لم يُمنح استثناء من العقوبات العالمية.اتفقت الكوريتان على إنشاء مكتب اتصال خلال قمة أبريل بين زعيمي البلدين.