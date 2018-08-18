الولايات المتحدة: العقوبات على كوريا الشمالية ستبقى في حال لم تتخل عن النووي

Photo : YONHAP News

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد على أهمية العقوبات في تحقيق نتائج إيجابية في نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية، لكنها شددت أيضا على أنها تركز حاليا على إنجاح المفاوضات مع كوريا الشمالية.أدلى مسؤول بمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية بهذا التصريح ردا على استفسار من وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وفيما يتعلق بانتقادات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الأخيرة بشأن العقوبات الدولية، قال المسؤول إنه في حال لم تتخل كوريا الشمالية عن السلاح النووي، فإن العقوبات ستبقى على جميع الجبهات.وقال المسؤول إن الزعيم كيم أكد مجددا على تعهده بنزع السلاح النووي خلال لقائه بالرئيس ترامب في سنغافورة، وإن الولايات المتحدة لا تزال واثقة من أن كيم سيفي بهذا الوعد.وفيما يتعلق بدعوة بيونغ يانغ المتكررة إلى إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، قال المسؤول بوزارة الخارجية إن نظام سلام سيحل محل الهدنة القائمة حاليا بمجرد نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.كما أكد المسؤول أن الرئيس ترامب يريد نزع السلاح النووي بشكل "نهائي".