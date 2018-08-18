كوريا الشمالية تدعو ترامب إلى اتخاذ قرار بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية

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دعت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى اتخاذ خطوة حاسمة بشأن إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية، قائلة إن الأمر لا يعدو كونه إعلانا سياسيا لا أكثر.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون"، وهي الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في الشمال، إن علاقات كوريا الشمالية والولايات المتحدة لا يمكن أن تكون ضحيةً للمشاحنات السياسية الداخلية في واشنطن.وأضافت الصحيفة في مقالها أن المعارضين السياسيين في واشنطن يعرقلون الجهود الرامية إلى تبني إعلان إنهاء الحرب الذي وعد به الرئيس ترامب.كما أشارت الصحيفة إلى أن ترامب تمكن من عقد قمة سنغافورة بنجاح مع كوريا الشمالية لأنه لم يتأثر بالمنتقدين من حوله ولم يتبع أراء مساعديه بطريقة عمياء، ولكنه تصرف بناء على إرادته.وأشارت كوريا الشمالية إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بوميو" إلى كوريا الشمالية الشهر الماضي والمحادثات الأخيرة رفيعة المستوى بين الجانبين لم تُؤت أُكلها إلا قليلاً بسبب التأثير المعاكس للمعارضة السياسية في الولايات المتحدة.